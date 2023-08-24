"Москву-сіті" вже час перейменовувати у "Бавовна-сіті": Юсов про вибухи у москві

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"Так часто там відбуваються подібні дії, події, інциденти, що можна перейменовувати. Це вже не "Москва-сіті", а "Бавовна-сіті". Нікого особливо це не дивує, навпаки, я розумію, що багатьом українцям хочеться побачити ще більше, активніше і масштабніше. Це питання в розвитку", - заявив представник ГУР.

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Він зауважив, що режим російського диктатора володимира путіна кинув сили і засоби, які мали захищати територію російської федерації, зокрема москву, від "неопізнаних літаючих об'єктів" на тимчасово окуповані українські території.

"Цим він залишив небо над москвою абсолютно дірявим, то це питання до самого режиму... І весь світ бачить ціну цим озброєнням, і позиції росії на ринку озброєнь світових безумовно стрімко падають вниз. Це видно з обсягів проданої і реалізованої продукції, яку рашисти намагаються продати у світі",- сказав Юсов.

Нагадаємо

У москві та підмосков'ї 23 серпня було чутно вибухи. РосЗМІ повідомляли про нібито атаку БПЛА та роботу ППО.