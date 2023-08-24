"Москву-сити" уже пора переименовывать в "Хлопок-сити": Юсов о взрывах в москве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя взрывы в Москве в эфире национального телемарафона, отметил, что из-за подобных инцидентов "Москву-сити" можно переименовать в "Хлопок-сити". Он добавил, что вопрос, чтобы таких случаев было больше, "в развитии", пишет УНН.
Цитата
"Так часто там происходят подобные действия, события, инциденты, что можно переименовывать. Это уже не "Москва-сити", а "Хлопок-сити". Никого особо это не удивляет, наоборот, я понимаю, что многим украинцам хочется увидеть еще больше, активнее и масштабнее. Это вопрос в развитии", - заявил представитель ГУР.
Детали
Он отметил, что режим российского диктатора владимира путина бросил силы и средства, которые должны были защищать территорию российской федерации, в частности москву, от "неопознанных летающих объектов" на временно оккупированные украинские территории.
"Этим он оставил небо над москвой абсолютно дырявым, то это вопрос к самому режиму... И весь мир видит цену этим вооружениям, и позиции россии на рынке вооружений мировых безусловно стремительно падают вниз. Это видно по объемам проданной и реализованной продукции, которую рашисты пытаются продать в мире",- сказал Юсов.
Напомним
В москве и подмосковье 23 августа были слышны взрывы. РосСМИ сообщали о якобы атаке БПЛА и работе ПВО.