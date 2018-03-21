Москаль заборонив активістам одягати балаклави на масових акціях
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заборонив учасникам масових акцій закривати обличчя балаклавами чи масками. Розпорядження "Про заборону носіння балаклав при проведенні масових заходів на території Закарпатської області" Москаль підписав сьогодні, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.
Документ рекомендує Головному управлінню Національної поліції України в Закарпатській області вжити додаткових заходів щодо захисту громадян під час проведення масових заходів і забезпечити недопущення участі в них осіб у балаклавах, шоломах або з використанням інших засобів маскування обличчя.
Крім того, з профілактичною метою поліції доручено ідентифікувати таких людей із подальшою перевіркою на причетність до скоєння злочинів.
"Це ненормальна ситуація, коли одні українці збираються на масові заходи й ховають свої обличчя від інших українців, прикриваючись при цьому патріотичними гаслами. Для справжніх патріотів немає жодного сенсу ховати обличчя. Це роблять хіба що злодії чи хулігани", – прокоментував своє розпорядження Г. Москаль.
Як раніше повідомляв УНН, 17 березня центральною частиною Ужгорода пройшов "Марш Слави Героїв Карпатської України".