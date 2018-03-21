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Москаль запретил активистам одевать балаклавы на массовых акциях

Москаль запретил активистам одевать балаклавы на массовых акциях

Киев  •  УНН

 • 13356 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 21 марта. УНН. Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль запретил участникам массовых акций закрывать лицо балаклавами или масками. Распоряжение "О запрете ношения балаклав при проведении массовых мероприятий на территории Закарпатской области" Москаль подписал сегодня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Документ рекомендует Главному управлению Национальной полиции Украины в Закарпатской области принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица.

Кроме того, с профилактической целью полиции поручено идентифицировать таких людей с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений.

"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами. Для настоящих патриотов нет никакого смысла прятать лицо. Это делают разве что воры или хулиганы", - прокомментировал свое распоряжение Г.Москаль.

Как ранее сообщал УНН, 17 марта центральной частью Ужгорода прошел "Марш Славы Героев Карпатской Украины".

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