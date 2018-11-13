Моніка Левінські заявила, що готова знову вибачитися перед Хілларі Клінтон

42-й президент США Білл Клінтон перебував при владі з 1993 по 2001 рік. Скандал через його зв’язки з Левінські вибухнув в січні 1998 року. Його розслідування доручили спецпрокуророві Кеннету Стару. Законодавці підготували щодо Клінтона звинувачення в дачі неправдивих свідчень і перешкоджанні правосуддю, які вели до імпічменту, однак вони були зняті після тривалих обговорень.

Як повідомила 45-річна Левінські, вона готова знову вибачитися перед колишньою першою леді. “Моєю першою публічною заявою після скандалу... було вибачення безпосередньо перед Челсі (дочка подружжя Клінтон — прим. ред.) та місіс (Хілларі) Клінтон”, — йдеться в її матеріалі в Vanity Fair.

“Якби я побачилася особисто з Хілларі Клінтон сьогодні, я знаю, що зібралася б з усіма необхідними силами і знову щиро зізналася б їй, наскільки мені шкода”, — заявила Левінські.

У червні цього року Білл Клінтон в інтерв’ю телеканалу NBC повідомив, що так і не вибачився перед Левінські і не має наміру цього робити. При цьому він нагадав, що не раз заявляв публічно, що йому “дуже шкода” в зв’язку з тим, що сталося. Клінтон також висловив упевненість в тому, що повівся правильно в 1998 році, коли намагався не допустити імпічмент.

Нагадуємо, екс-юрист президента США стверджує, що Трамп допускав расистські висловлювання.