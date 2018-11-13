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Моника Левински заявила, что готова снова извиниться перед Хиллари Клинтон

Моника Левински заявила, что готова снова извиниться перед Хиллари Клинтон

Киев  •  УНН

 • 21312 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Экс-стажер Белого дома Моника Левински готова при возможности вновь принести извинения бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон в связи со скандалом, который едва не стоил высшего государственного поста ее супругу, бывшему американскому президенту Биллу Клинтону. Об этом Левински сообщила в своей статье, опубликованной во вторник на сайте журнала Vanity Fair, передает УНН.

42-й президент США Билл Клинтон находился у власти с 1993 по 2001 год. Скандал из-за его связи с Левински разразился в январе 1998 года. Его расследование поручили спецпрокурору Кеннету Старру. Законодатели подготовили в отношении Клинтона обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию, которые вели к импичменту, однако они были сняты после продолжительных обсуждений.

Как сообщила 45-летняя Левински, она готова вновь извиниться перед бывшей первой леди. “Моим первым публичным заявлением после скандала... было извинение непосредственно перед Челси (дочь супругов Клинтон — прим. ред.) и миссис (Хиллари) Клинтон”, — говорится в ее материале в Vanity Fair.

“Если бы я увиделась лично с Хиллари Клинтон сегодня, я знаю, что собралась бы со всеми необходимыми силами и опять искренне призналась бы ей, насколько мне жаль”, — заявила Левински.

В июне этого года Билл Клинтон в интервью телеканалу NBC сообщил, что так и не принес извинения Левински и не намерен этого делать. При этом он напомнил, что не раз заявлял публично, что ему “очень жаль” в связи с произошедшим. Клинтон также выразил уверенность в том, что повел себя правильно в 1998 году, когда пытался не допустить импичмента.

Напоминаем, экс-юрист президента США утверждает, что Трамп допускал расистские высказывания.

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