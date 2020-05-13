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МОН у 2019 році не закупило жодного е-підручника – Рахункова палата

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністерство освіти і науки України у 2019 році не забезпечувало електронними підручниками школярів і педагогів та не використовувало придбану за 48 млн грн Національну освітню електронну платформу (НОЕП). Про це йдеться у звіті Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених МОН на забезпечення підручниками та посібниками, передає УНН.

МОН у 2019 році не закупило жодного е-підручника – Рахункова палата

Так, повідомляється, що в межах кримінального провадження у квітні минулого року правоохоронні органи вилучили та арештували придбаний у 2018 році за 48 млн грн програмно-апаратний комплекс НОЕП. Однак через кілька місяців повернули, дозволивши його експлуатацію.

“Аудит засвідчив: Національна платформа фактично не використовується для забезпечення доступу до е-підручників учнів та вчителів. Це означає, що 48 млн грн були використані нерезультативно”, — повідомили у Рахунковій Палаті.

Крім того, аудитори встановили, що в 2018–2019 роках за бюджетні кошти не закуповувалися е-підручники та права на їх використання для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (ЗСО).

Також за даними РП, у 2019 році МОН отримало 681 млн грн на видання паперових підручників, посібників, методичної літератури для закладів освіти та їх доставку до обласних книжкових баз. З них використано 97%. Через недостатній обсяг коштів міністерство не забезпечує у запланованих обсягах потребу шкіл в навчальній літературі. Так, минулого року видатки були менші запланованого, внаслідок чого вийшло на чверть менше видань підручників (на 73 назви) і на 42,5% тиражів. Переважно це стосувалося підручників для учнів 6 класу закладів ЗСО (крім підручників з інформатики і всесвітньої історії), їх видавали за кошти держбюджету ще в 2014 році.

Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” (ІМЗО), яка організовує закупівлю, уклала договори на видання 227 друкованих підручників та посібників тиражем 14 млн екземплярів та вартістю понад 593 млн гривень. Як засвідчив аудит, понад 250 млн грн (45,8%) витрат не мали економічного обґрунтування.

Рахункова палата також виявила непродуктивне використання 15,9 млн грн на придбання комплектів методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливим освітніми потребами. Так, 114 із 699 закуплених комплектів методик не використовуються за призначенням через відсутність в окремих областях інклюзивно-ресурсних центрів (користувачів методик) або сертифікованих фахівців.

Як повідомляв УНН, раніше Рахункова палата виявила порушення при використанні бюджетних коштів Генпрокуратурою.

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