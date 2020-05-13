МОН в 2019 году не закупило ни одного е-учебника - Счетная палата

Так, сообщается, что в рамках уголовного производства в апреле прошлого года правоохранительные органы изъяли и арестовали приобретенный в 2018 году за 48 млн грн программно-аппаратный комплекс НОЕП. Однако через несколько месяцев вернули, позволив его эксплуатацию.

“Аудит показал, что Национальная платформа фактически не используется для обеспечения доступа к электронным учебникам учеников и учителей. Это означает, что 48 млн грн были использованы нерезультативно”, — сообщили в Счетной палате.

Кроме того, аудиторы установили, что в 2018-2019 годах за бюджетные средства закупались е-учебники и права на их использование для учащихся и педагогических работников учреждений общего среднего образования (ЗСО).

Также по данным СП, в 2019 году МОН получило 681 млн грн на издание бумажных учебников, пособий, методической литературы для учебных заведений и их доставку в областные книжные базы. Из них использовано 97%. Из-за недостаточного объема средств министерство не обеспечивает в запланированных объемах потребность школ в учебной литературе. Так, в прошлом году расходы были меньше запланированного, в результате чего получилось на четверть меньше изданий учебников (на 73 названия) и на 42,5% тиражей. Преимущественно это касалось учебников для учащихся 6 класса учреждений ОСО (кроме учебников по информатике и всемирной истории), их выдавали за средства госбюджета еще в 2014 году.

Государственное научное учреждение “Институт модернизации содержания образования” (ИМСО), которое организует закупку, заключило договоры на издание 227 печатных учебников и пособий тиражом 14 млн экземпляров и стоимостью более 593 млн гривен. Как показал аудит, более 250 млн грн (45,8%) расходов не имели экономического обоснования.

Счетная палата также выявила непроизводительное использование 15,9 млн грн на приобретение комплектов методик для проведения комплексной оценки развития детей с особыми образовательными потребностями. Так, 114 с 699 закупленных комплектов методик не используются по назначению из-за отсутствия в отдельных областях инклюзивного-ресурсных центров (пользователей методик) или сертифицированных специалистов.

Как сообщал УНН, ранее Счетная палата выявила нарушения при использовании бюджетных средств Генпрокуратурой.