МОН призупиняє прийом громадян на час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство освіти і науки України на період карантину продовжує свою роботу, але частина фахівців працюватиме дистанційно і прийом громадян призупиняється. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.
"Робота МОН на час карантину: частина фахівців працюватиме дистанційно, призупинено прийом громадян, звернення приймаються поштою, кореспонденція опрацьовується у звичайному режимі", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що у дистанційному режимі МОН продовжить виконувати всі необхідні завдання. Також скасовуються або відтерміновуються раніше заплановані наради, перевірки, атестаційні та акредитаційні експертизи тощо.
"На час призупинення прийому громадян відправити звернення можна на поштову чи електронну адресу МОН або ж залишити у скриньці для прийому кореспонденції", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, школярі, які перебувають на карантині, зможуть проходити відеоуроки на телеканалі Рада та Youtube-каналі Міністерства освіти і науки.