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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100661 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103921 просмотра

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5 марта, 16:07 • 105945 просмотра

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Актуальное
МОН приостанавливает прием граждан на время карантина

МОН приостанавливает прием граждан на время карантина

Киев  •  УНН

 • 11380 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство образования и науки Украины на период карантина продолжает свою работу, но часть специалистов будет работать дистанционно и прием граждан приостанавливается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Работа МОН на время карантина: часть специалистов будет работать дистанционно, приостановлен прием граждан, обращения принимаются по почте, корреспонденция обрабатывается в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дистанционном режиме МОН продолжит выполнять все необходимые задачи. Также отменяются или отсрочиваются ранее запланированные совещания, проверки, аттестационные и аккредитационные экспертизы и тому подобное.

"На время приостановления приема граждан отправить обращение можно на почтовый или электронный адрес МОН или оставить в кассе для приема корреспонденции", - говорится в сообщении.

Напомним, школьники, находящиеся на карантине, смогут проходить видеоуроки на телеканале Рада и Youtube-канале Министерства образования и науки.

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