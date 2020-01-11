МОН оприлюднило 28 освітніх реєстрів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Міністерстві освіти і науки України оприлюднили 28 освітніх реєстрів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.
"Публічна інформація про сферу освіти і науки відтепер доступна на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. МОН вже оприлюднило 28 наборів даних, з якими можуть ознайомитися всі охочі", - сказано у повідомленні.
Як зазначили у МОН, ці дані – неперсоналізовані та дозволені для подальшого вільного використання і поширення. Зберігання та забезпечення доступу до інформації відповідає принципам, визначеним Міжнародною хартією відкритих даних.
Так, серед оприлюднених реєстрів – переліки закладів освіти всіх рівнів, а також наукових установ, реєстри документів про загальну середню, професійно-технічну та вищу освіту, національний репозитарій текстів, реєстри технологій, створених чи придбаних за бюджетні кошти тощо.
Портал має зручну навігацію, що спрощує пошук, та постійно оновлюється.
"Наша мета – бути відкритими та максимально спростити комунікацію між МОН та усіма нашими громадянами. Тепер дані наших реєстрів не просто доступні, їх дійсно зручно шукати та використовувати для власних потреб. Користувачі порталу не тільки бачать кожен набір даних перед завантаженням, але й можуть дати зворотній зв’язок з побажаннями чи зауваженнями. Цей двосторонній зв‘язок надзвичайно важливий для нас", – зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.
Нагадаємо, в Україні 15 січня розпочнеться реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів у 2020 році.