МОН обнародовало 28 образовательных реестров
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Министерстве образования и науки Украины обнародовали 28 образовательных реестров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба МОН.
"Публичная информация о сфере образования и науки теперь доступна на Едином государственном вебпортале открытых данных. МОН уже обнародовало 28 наборов данных, с которыми могут ознакомиться все желающие", - говорится в сообщении.
Как отметили в МОН, эти данные - неперсонализированные и разрешены для дальнейшего свободного использования и распространения. Хранение и обеспечение доступа к информации отвечает принципам, определенным Международной хартией открытых данных.
Так, среди обнародованных реестров - перечни учебных заведений всех уровней, а также научных учреждений, реестры документов о среднем, профессионально-техническом и высшем образование, национальный репозитарий текстов, реестры технологий, созданных или приобретенных за бюджетные средства и тому подобное.
Портал имеет удобную навигацию, что упрощает поиск и постоянно обновляется.
"Наша цель - быть открытыми и максимально упростить коммуникацию между МОН и всеми нашими гражданами. Теперь данные наших реестров не просто доступны, их действительно удобно искать и использовать для собственных нужд. Пользователи портала не только видят каждый набор данных перед загрузкой, но и могут дать обратную связь с пожеланиями или замечаниями. Эта двусторонняя связь чрезвычайно важна для нас", - отметила Министр образования и науки Анна Новосад.
Напомним, в Украине 15 января начнется регистрация на сертификацию учителей начальных классов в 2020 году.