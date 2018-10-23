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Могеріні обговорить з Гройсманом шляхи підтримки ЄС Україні в контексті ситуації в Азовському морі

Київ • УНН

 • 8287 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В ході Ради асоціації Україна-ЄС, яка має пройти в грудні за участі Віце-президента Європейської комісії — Верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні та Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, однією з тем обговорення стане ситуація в Азовському морі та пошук шляхів для її вирішення. Про це у ході пленарного засідання Європейського Парламенту Могеріні, передає кореспондент УНН.

“Зосередити увагу на цьому питанні (ситуації в Азовському морі), на мою думку, важливо з різних причин. Перш за все, це важливо для наших принципів і цінностей, по-друге — для суверенітету України, а також для економіки — як України, так і Європейського Союзу, і також для нашої колективної безпеки. Я думаю, у нас є багато вагомих причин для того, щоб уважно стежити за тим, що відбувається в Азовському морі, і продовжувати реагувати належним чином і об’єднано”, — наголосила Високий представник.

За її словами, для цього підтримка Європейського Парламенту продовжує мати ключове значення.

“Частина наступної Ради асоціації Україна-ЄС, яку я буду очолювати через декілька місяців, наскільки мені відомо,з українським прем’єр-міністром, також буде присвячена тому, як найкращим чином вирішити цю проблему, а також тому, яку підтримку ЄС може дати Україні в цьому контексті, з якого ми, як і в інших випадках, підтримуємо Україну”, — наголосила Могеріні .

Як повідомляв УНН, Європейський Парламент продовжуватиме “інвестувати в стійкість” України.

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