Могерини обсудит с Гройсманом пути поддержки ЕС Украина в контексте ситуации в Азовском море

“Сосредоточить внимание на этом вопросе (ситуации в Азовском море), по моему мнению, важно по разным причинам. Прежде всего, это важно для наших принципов и ценностей, во-вторых — для суверенитета Украины, а также для экономики — как Украины, так и Европейского Союза, и также для нашей коллективной безопасности. Я думаю, у нас есть много веских причин для того, чтобы внимательно следить за тем, что происходит в Азовском море и продолжать реагировать должным образом и объединено”, — отметила Высокий представитель.

По ее словам, для этого поддержка Европейского Парламента продолжает иметь ключевое значение.

“Часть следующего Совета ассоциации Украина-ЕС, которую я буду возглавлять через несколько месяцев, насколько мне известно, с украинским премьер-министром, также будет посвящена тому, как наилучшим образом решить эту проблему, а также о том, какую поддержку ЕС может дать Украине в этом контексте, из которого мы, как и в других случаях, поддерживаем Украину”, - подчеркнула Могерини.

Как сообщал УНН, Европейский Парламент будет родолжать “инвестировать в устойчивость” Украины.