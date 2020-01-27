МКС загрожують корозія і розгерметизація
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Міжнародній космічній станції (МКС) на сьогоднішній день загрожує небезпека у зв’язку з корозією і розгерметизація житлових модулів корпусу. Про це повідомляється в дослідженні вчених, опублікованому в науковому журналі “Авіакосмічна та екологічна медицина”, передає УНН.
“Максимальне зростання мікроорганізмів частіше виявляється в зонах, що відносяться до „холодних“, в яких була висока ймовірність випадання конденсату атмосферної вологи. Виявлено зони гермокорпуса, що вимагають регулярного приладового, візуального та мікробіологічного контролю можливого розвитку мікрокоррозійнних процесів в них. Наведено мікрофотографію окремих ділянок корозійних поразок”, — відзначається в журналі.
У свою чергу, видання Naked Science повідомляє, що космонавти виявили в одній тільки російській частині станції понад 130 вразливих місць.
“Для усунення ризику розгерметизації та контролю з залишковою товщиною корпуса фахівці Всеросійського НДІ фізико-технічних і радіотехнічних вимірювань розробляють спеціальну апаратуру, яку планують випробувати безпосередньо на борту МКС в рамках проекту “Емісія”, — повідомляють у виданні.
Як раніше повідомляв УНН, астронавти вийшли в космос з МКС для ремонту магнітного альфа-спектрометра.