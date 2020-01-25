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Астронавты вышли в космос с МКС для ремонта магнитного альфа-спектрометра

Киев • УНН

 • 15046 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Эндрю Морган и представитель Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано вышли в субботу в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для завершения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра. Трансляция операции идет на сайте NASA, пишет УНН.

Астронавты вышли в космос с МКС для ремонта магнитного альфа-спектрометра

Работы продлятся около 6,5 часа. Астронавты должны будут протестировать установленную ранее новую систему охлаждения этого научного прибора. 2 декабря прошлого года они сняли заглушки на восьми трубках охладителя альфа-спектрометра, подключили к ним новую систему циркуляции сжиженного углекислого газа и установили теплозащитный экран над той частью аппарата, которая обращена к Земле.

Магнитный альфа-спектрометр — прибор массой 7,5 тонны и стоимостью 1,5 млрд долларов, на изготовление которого потребовалось 14 лет. Он был доставлен на МКС на борту шаттла Endeavour в мае 2011 года. В его создании принимали участие 56 институтов из 16 стран. С помощью этого аппарата ученые надеются найти следы антиматерии, изучить состав и энергетический спектр первичных космических лучей, что поможет понять, как образовалась Вселенная.

Добавим, что ученые определили вероятную причину исчезновения жидкой воды на Марсе

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