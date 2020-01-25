Астронавти вийшли в космос з МКС для ремонту магнітного альфа-спектрометра
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Астронавт Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Ендрю Морган і представник Європейського космічного агентства (ЄКА) італієць Лука Пармітано вийшли в суботу у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС) для завершення робіт з ремонту магнітного альфа-спектрометра. Трансляція операції йде на сайті NASA, пише УНН.
Роботи триватимуть близько 6,5 години. Астронавти повинні будуть протестувати встановлену раніше нову систему охолодження цього наукового приладу. 2 грудня минулого року вони зняли заглушки на восьми трубках охолоджувача альфа-спектрометра, підключили до них нову систему циркуляції скрапленого вуглекислого газу і встановили теплозахисний екран над тією частиною апарату, яка звернена до Землі.
Магнітний альфа-спектрометр — прилад масою 7,5 тонни і вартістю 1,5 млрд доларів, на виготовлення якого було потрібно 14 років. Він був доставлений на МКС на борту шатла Endeavour в травні 2011 року. У його створенні брали участь 56 інститутів з 16 країн. За допомогою цього апарату вчені сподіваються знайти сліди антиматерії, вивчити склад і енергетичний спектр первинних космічних променів, що допоможе зрозуміти, як утворився Всесвіт.
Додамо, що вчені визначили ймовірну причину зникнення рідкої води на Марсі