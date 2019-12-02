Вчені визначили ймовірну причину зникнення рідкої води на Марсі

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Незвичайне погодне явище на Марсі — “вежі” з пилу висотою до 80 км. — можуть бути причиною того, чому з Червоної планети зникла рідка вода. Про це американські астрономи пишуть в науковому журналі JGR Planets, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.