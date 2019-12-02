Вчені визначили ймовірну причину зникнення рідкої води на Марсі

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Незвичайне погодне явище на Марсі — “вежі” з пилу висотою до 80 км. — можуть бути причиною того, чому з Червоної планети зникла рідка вода. Про це американські астрономи пишуть в науковому журналі JGR Planets, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.

Незвичайні “вежі” представляють собою частину масштабних пилових буревіїв, які застилають поверхню Марса раз в десятиліття. “Вежі” можуть триматися протягом більше трьох тижнів, а можуть проіснувати і трохи більше марсіанської доби.

За допомогою даних апарату MRO NASA американські астрономи поспостерігали за тим, як такі структури формуються і розпадаються. Проаналізувавши дані спостережень, фахівці прийшли до висновку, що причиною формування “веж” стає сонячне світло. Воно нагріває верхню частину пилових хмар, в результаті чого ті піднімаються вище — до 80 кілометрів. При цьому ці структури захоплюють з собою не тільки пил, але і частки газу та інших речовин, які трапляються “під руку”.

В ході цього процесу, як вважають астрономи, “вежі” можуть захоплювати і частки води — в тому числі і з поверхні планети. Добравшись за допомогою цих “веж” до марсіанської атмосфери, молекули H2O потрапляють під дію космічної радіації, розпадаються, і їх забирає в космос. Вчені припустили, що вода з поверхневих водойм Червоної планети, сліди яких фахівці знаходили неодноразово, могла зникнути саме таким чином.

Як повідомляв УНН, наприкінці жовтня роботу зонда InSight знову зупинили, його бур частково вилетів з ґрунту Марса.

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