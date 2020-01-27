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МКС угрожают коррозия и разгерметизация

Киев • УНН

 • 27616 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Международной космической станции (МКС) на сегодняшний день угрожает опасность в связи с коррозией и разгерметизация жилых модулей корпуса. Об этом сообщается в исследовании ученых, опубликованном в научном журнале “Авиакосмическая и экологическая медицина”, передает УНН.

МКС угрожают коррозия и разгерметизация

“Максимальный рост микроорганизмов чаще проявляется в зонах, относящихся к „холодным“, в которых была высокая вероятность выпадения конденсата атмосферной влаги. Выявлены зоны гермокорпуса, требующие регулярного приборного, визуального и микробиологического контроля возможного развития микрокоррозийнних процессов в них. Приведена микрофотографию отдельных участков коррозионных поражений”, — отмечается в журнале.

В свою очередь, издание Naked Science сообщает, что космонавты обнаружили в одной только российской части станции более 130 уязвимых мест.

“Для устранения риска разгерметизации и контроля со остаточной толщиной корпуса специалисты Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений разрабатывают специальную аппаратуру, которую планируют испытать непосредственно на борту МКС в рамках проекта “Эмиссия”, — сообщают в издании.

Как ранее УНН сообщал, астронавты вышли в космос с МКС для ремонта магнитного альфа-спектрометра.

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