МКС угрожают коррозия и разгерметизация
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Международной космической станции (МКС) на сегодняшний день угрожает опасность в связи с коррозией и разгерметизация жилых модулей корпуса. Об этом сообщается в исследовании ученых, опубликованном в научном журнале “Авиакосмическая и экологическая медицина”, передает УНН.
“Максимальный рост микроорганизмов чаще проявляется в зонах, относящихся к „холодным“, в которых была высокая вероятность выпадения конденсата атмосферной влаги. Выявлены зоны гермокорпуса, требующие регулярного приборного, визуального и микробиологического контроля возможного развития микрокоррозийнних процессов в них. Приведена микрофотографию отдельных участков коррозионных поражений”, — отмечается в журнале.
В свою очередь, издание Naked Science сообщает, что космонавты обнаружили в одной только российской части станции более 130 уязвимых мест.
“Для устранения риска разгерметизации и контроля со остаточной толщиной корпуса специалисты Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений разрабатывают специальную аппаратуру, которую планируют испытать непосредственно на борту МКС в рамках проекта “Эмиссия”, — сообщают в издании.
Как ранее УНН сообщал, астронавты вышли в космос с МКС для ремонта магнитного альфа-спектрометра.