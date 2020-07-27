МХП знизив ціну на курятину на 15%

Середня ціна на курятину зараз складає 34,16 грн без ПДВ за 1 кг натуральної ваги.

"МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку, який володіє та контролює всі етапи виробництва курятини. Для підтримки продажів МХП контролює дистрибуційну мережу, яка складається з 9 центрів у великих містах України. МХП використовує власні вантажівки для доставки своєї продукції, що зменшує загальні витрати і час доставки", - підкреслюють у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, МХП підтвердив виробництво курятини "Наша Ряба" без антибіотиків.

Довідка УНН. МХП — один з найбільших агрохолдингів України. Найбільший виробник і експортер курятини (Наша Ряба). Георграфія експорту компанії охоплює понад 80 країн світу. Власник МХП Юрій Косюк.