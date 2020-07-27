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19 березня, 18:42 • 47010 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100738 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101446 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117092 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123570 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120330 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156024 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125096 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124792 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123917 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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МХП знизив ціну на курятину на 15%

МХП знизив ціну на курятину на 15%

Київ • УНН

 • 14001 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. МХП знизив ціну на курятину на 15% як для внутрішнього споживача, так і зовнішнього. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

Середня ціна на курятину зараз складає 34,16 грн без ПДВ за 1 кг натуральної ваги.

"МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку, який володіє та контролює всі етапи виробництва курятини. Для підтримки продажів МХП контролює дистрибуційну мережу, яка складається з 9 центрів у великих містах України. МХП використовує власні вантажівки для доставки своєї продукції, що зменшує загальні витрати і час доставки", - підкреслюють у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, МХП підтвердив виробництво курятини "Наша Ряба" без антибіотиків.

Довідка УНН. МХП — один з найбільших агрохолдингів України. Найбільший виробник і експортер курятини (Наша Ряба). Георграфія експорту компанії охоплює понад 80 країн світу. Власник МХП Юрій Косюк.

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