МХП снизил цену на курятину на 15%
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. МХП снизил цену на курятину на 15% как для внутреннего потребителя, так и внешнего. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
Средняя цена на курятину сейчас составляет 34,16 грн без НДС за 1 кг натурального веса.
"МХП - ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке, который владеет и контролирует все этапы производства курятины. Для поддержки продаж МХП контролирует дистрибуционную сеть, состоящую из 9 центров в крупных городах Украины. МХП использует собственные грузовики для доставки своей продукции, что уменьшает общие затраты и время доставки", - подчеркивают в пресс-службе компании.
Напомним, МХП подтвердил производство курятины "Наша Ряба" без антибиотиков.
Справка УНН. МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины. Крупнейший производитель и экспортер курятины (Наша Ряба). Георграфия экспорта компании охватывает более 80 стран мира. Владелец МХП Юрий Косюк.