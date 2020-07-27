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19 березня, 18:42 • 46983 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100724 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101441 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117087 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123566 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120326 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156019 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125095 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124790 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123916 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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МХП збільшив виробництво курятини

МХП збільшив виробництво курятини

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка у першому півріччі 2020 року наростив потужності із виробництва курятини. Про це повідомляє пресслужба МХП, передає УНН.

Так, у І півріччі на заводах агрохолдингу виробництво курятини зросло на 2% та склало 359 931 т (проти 353 578 т за аналогічний період 2019 року).

Повідомляється, що у першому кварталі року МХП виробив 178 640 т, у другому - 181 291 т.

"Не дивлячись на спалах пташиного грипу в Україні та пандемії COVID-19 у всьому світі, агрохолдинг МХП зміг не тільки залишити стабільними показники виробництва курятини, а навіть збільшити їх", - інформують в пресслужбі компанії.

Довідка УНН. МХП — один з найбільших агрохолдингів України. Найбільший виробник і експортер курятини (Наша Ряба). Георграфія експорту компанії охоплює понад 80 країн світу. Власник МХП Юрій Косюк.

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