МХП збільшив виробництво курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка у першому півріччі 2020 року наростив потужності із виробництва курятини. Про це повідомляє пресслужба МХП, передає УНН.
Так, у І півріччі на заводах агрохолдингу виробництво курятини зросло на 2% та склало 359 931 т (проти 353 578 т за аналогічний період 2019 року).
Повідомляється, що у першому кварталі року МХП виробив 178 640 т, у другому - 181 291 т.
"Не дивлячись на спалах пташиного грипу в Україні та пандемії COVID-19 у всьому світі, агрохолдинг МХП зміг не тільки залишити стабільними показники виробництва курятини, а навіть збільшити їх", - інформують в пресслужбі компанії.
Довідка УНН. МХП — один з найбільших агрохолдингів України. Найбільший виробник і експортер курятини (Наша Ряба). Георграфія експорту компанії охоплює понад 80 країн світу. Власник МХП Юрій Косюк.