МХП увеличил производство курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка в первом полугодии 2020 года нарастил мощности по производству курятины. Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.
Так, в I полугодии на заводах агрохолдинга производство курятины выросло на 2% и составило 359 931 т (против 353 578 т за аналогичный период 2019 года).
Сообщается, что в первом квартале года МХП произвел 178 640 т, во втором - 181 291 т.
"Несмотря на вспышку птичьего гриппа в Украине и пандемию COVID-19 во всем мире, агрохолдинг МХП смог не только оставить стабильными показатели производства курятины, а также увеличить их", - информируют в пресс-службе компании.
Справка УНН. МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины. Крупнейший производитель и экспортер курятины (Наша Ряба). Георграфия экспорта компании охватывает более 80 стран мира. Владелец МХП Юрий Косюк.