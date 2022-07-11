МХП забезпечив автомобільну бригаду на Черкащині продовольством

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Так, МХП передав на потреби бригади 300 кг свіжомороженого м’яса курятини.

"507 банок курячої тушонки, 300 кг свіжомороженого м’яса курятини та 1 тонну кабачків передали Черкаській 104 автомобільній бригаді.

Друзі, хочу подякувати агрохолдингу МХП за м’ясо курей, та, звісно, людям нашої громади за працю і любов, яку вони вклали при приготуванні м’ясних консерв та вирощуванні городини, які сьогодні передали захисникам", - написав на своїй сторінці у FB міський голова Чигиринської громади Віктор Харченко.

Нещодавно агрохолдинг МХП надав 200 кг м’ясної продукції, яку передали Тульчинському обласному будинку дитини, що на Вінниччині.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.