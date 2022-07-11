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МХП забезпечив автомобільну бригаду на Черкащині продовольством

МХП забезпечив автомобільну бригаду на Черкащині продовольством

Київ • УНН

 • 170226 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Компанія МХП забезпечила Черкаську 104 автомобільну бригаду продовольством, передає УНН.

Деталі

Так, МХП передав на потреби бригади 300 кг свіжомороженого м’яса курятини.

"507 банок курячої тушонки, 300 кг свіжомороженого м’яса курятини та 1 тонну кабачків передали Черкаській 104 автомобільній бригаді.

Друзі, хочу подякувати агрохолдингу МХП за м’ясо курей, та, звісно, людям нашої громади за працю і любов, яку вони вклали при приготуванні м’ясних консерв та вирощуванні городини, які сьогодні передали захисникам", - написав на своїй сторінці у FB міський голова Чигиринської громади Віктор Харченко.

Нещодавно агрохолдинг МХП надав 200 кг м’ясної продукції, яку передали Тульчинському обласному будинку дитини, що на Вінниччині.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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