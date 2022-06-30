МХП передав 200 кг м’ясної продукції для будинку дитини на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Агрохолдинг МХП надав 200 кг м’ясної продукції, яку передали Тульчинському обласному будинку дитини, що на Вінниччині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат Лариса Білозір, передає УНН.
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“Сьогодні вчергове відвідали Тульчинський обласний будинок дитини, де опікуються діточками з ураженням центральної нервової системи та порушенням опорно-рухового апарату. Завезли їм 200 кг м’ясної продукції від компанії МХП, памперси, вівсяні пластівці, дитячі сиропи для апетиту та підвищення імунітету”, - написала Білозір.
Нагадаємо
Благодійний фонд “МХП-Громаді” придбав харчі на суму понад 28 тис. грн для соціальної їдальні на Прикарпатті.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.