МХП передал 200 кг мясной продукции для дома ребенка в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Агрохолдинг МХП предоставил 200 кг мясной продукции, которую передали Тульчинскому областному дому ребенка Винницкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Лариса Билозир, передает УНН.
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“Сегодня в очередной раз посетили Тульчинский областной дом ребенка, где опекают детей с поражением центральной нервной системы и нарушением опорно-двигательного аппарата. Завезли им 200 кг мясной продукции от компании МХП, памперсы, овсяные хлопья, детские сиропы для аппетита и повышение иммунитета”, – написала Билозир.
Напомним
Благотворительный фонд “МХП-Громади” приобрел продукты на сумму более 28 тыс. грн для социальной столовой в Прикарпатье.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.