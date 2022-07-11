МХП обеспечил автомобильную бригаду в Черкасской области продовольствием

Детали

Так, МХП передал на нужды бригады 300 кг свежемороженого мяса курятины.

"507 банок куриной тушенки, 300 кг свежемороженого мяса курятины и 1 тонну кабачков передали Черкасской 104 автомобильной бригаде.

Друзья, хочу поблагодарить агрохолдинг МХП за мясо кур, и, конечно, людей нашей общины за труд и любовь, которую они вложили при приготовлении мясных консервов и выращивании овощей, которые сегодня передали защитникам", - написал на своей странице в FB городской голова Чигиринской общины Виктор Харченко.

Недавно агрохолдинг МХП предоставил 200 кг мясной продукции, которую передали Тульчинскому областному дому ребенка Винницкой области.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.