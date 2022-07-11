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МХП обеспечил автомобильную бригаду в Черкасской области продовольствием

МХП обеспечил автомобильную бригаду в Черкасской области продовольствием

Киев • УНН

 • 170225 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Компания МХП обеспечила Черкасскую 104 автомобильную бригаду продовольствием, передает УНН.

Детали

Так, МХП передал на нужды бригады 300 кг свежемороженого мяса курятины.

"507 банок куриной тушенки, 300 кг свежемороженого мяса курятины и 1 тонну кабачков передали Черкасской 104 автомобильной бригаде.

Друзья, хочу поблагодарить агрохолдинг МХП за мясо кур, и, конечно, людей нашей общины за труд и любовь, которую они вложили при приготовлении мясных консервов и выращивании овощей, которые сегодня передали защитникам", - написал на своей странице в FB городской голова Чигиринской общины Виктор Харченко.

Недавно агрохолдинг МХП предоставил 200 кг мясной продукции, которую передали Тульчинскому областному дому ребенка Винницкой области.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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