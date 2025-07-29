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МХП стала першою серед українських компаній стратегічною партнеркою МЗС у реалізації культурної та публічної дипломатії

Київ • УНН

 • 754 перегляди

МХП та МЗС України уклали угоду про співпрацю у сфері публічної та культурної дипломатії.

МХП стала першою серед українських компаній стратегічною партнеркою МЗС у реалізації культурної та публічної дипломатії

МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій і Міністерство закордонних справ України підписали меморандум про стратегічну співпрацю у сфері публічної та культурної дипломатії. Подія відбулася під час щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

МХП стала першою українською компанією, яка системно підтримала Міністерство закордонних справ у реалізації культурних і публічних ініціатив, спрямованих на посилення міжнародної присутності та впізнаваності України.

Партнерство охоплює підтримку репутаційних проєктів, гуманітарних і просвітницьких програм за кордоном, а також експертну взаємодію з дипломатичними установами задля просування національних інтересів України через інструменти "м’якої сили". Адже МХП послідовно втілює свою філософію як компанії з українським духом і глобальним масштабом.

"МХП вже багато років активно підтримує проєкти з розвитку культурної спадщини та популяризації українського мистецтва і культури за кордоном. Новий формат співпраці з Міністерством закордонних справ є кроком до системної взаємодії, що дозволить досягти синергії між нашими зусиллями та роботою українських дипломатів на міжнародній арені", - зазначив Юрій Мельник, заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП.

"Меморандум між МЗС та МХП - це насамперед про зрілість і відповідальність українського бізнесу. Адже допомога, надана державі у реалізації важливих ініціатив та проєктів сьогодні, обов’язково принесе позитивні результати в майбутньому. Ми цінуємо взаємовигідні партнерства з успішними брендами сучасної України. Така співпраця зміцнює нашу стійкість і допомагає Україні бути гучнішою у світі. Впевнений, що разом із МХП нам вдасться втілити нові знакові проєкти у сфері публічної дипломатії", - наголосив Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.

Це стратегічне партнерство є логічним продовженням багаторічної співпраці МХП з дипломатичними установами України. Компанія вже підтримала участь України у Венеційській архітектурній бієнале, фінансувала дослідження спадщини Пилипа Орлика, а також неодноразово брала участь у культурних ініціативах у країнах присутності.

Меморандум укладено строком на один рік з можливістю пролонгації.

Про МХП

МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 36 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить у топ-20 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платником податків у агросекторі, у 2024 році МХП визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.

МХП - лідер з виробництва курятини у Європі та входить у ТОП-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry. Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами - кілька мереж, зокрема магазини "М'ясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Разом зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП - український бізнесмен Юрій Косюк.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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