МХП стала первой среди украинских компаний стратегическим партнером МИД в реализации культурной и публичной дипломатии

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий и Министерство иностранных дел Украины подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере публичной и культурной дипломатии. Событие состоялось во время ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

МХП стала первой украинской компанией, которая системно поддержала Министерство иностранных дел в реализации культурных и публичных инициатив, направленных на усиление международного присутствия и узнаваемости Украины.

Партнерство охватывает поддержку репутационных проектов, гуманитарных и просветительских программ за рубежом, а также экспертное взаимодействие с дипломатическими учреждениями для продвижения национальных интересов Украины через инструменты "мягкой силы". Ведь МХП последовательно воплощает свою философию как компании с украинским духом и глобальным масштабом.

"МХП уже много лет активно поддерживает проекты по развитию культурного наследия и популяризации украинского искусства и культуры за рубежом. Новый формат сотрудничества с Министерством иностранных дел является шагом к системному взаимодействию, что позволит достичь синергии между нашими усилиями и работой украинских дипломатов на международной арене", - отметил Юрий Мельник, заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП.

"Меморандум между МИД и МХП - это прежде всего о зрелости и ответственности украинского бизнеса. Ведь помощь, оказанная государству в реализации важных инициатив и проектов сегодня, обязательно принесет положительные результаты в будущем. Мы ценим взаимовыгодные партнерства с успешными брендами современной Украины. Такое сотрудничество укрепляет нашу устойчивость и помогает Украине быть громче в мире. Уверен, что вместе с МХП нам удастся воплотить новые знаковые проекты в сфере публичной дипломатии", - подчеркнул Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины.

Это стратегическое партнерство является логическим продолжением многолетнего сотрудничества МХП с дипломатическими учреждениями Украины. Компания уже поддержала участие Украины в Венецианской архитектурной биеннале, финансировала исследования наследия Пилипа Орлика, а также неоднократно принимала участие в культурных инициативах в странах присутствия.

Меморандум заключен сроком на один год с возможностью пролонгации.

О МХП

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и Юго-Восточной Европе. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 36 тысяч сотрудников в Украине и за рубежом, входит в топ 20 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более чем 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

МХП - лидер по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry. Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "М'ясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді" компания поддерживает украинцев, развивает громады и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу "МХП Поруч".

Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.