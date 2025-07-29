МХП стала первой среди украинских компаний стратегическим партнером МИД в реализации культурной и публичной дипломатии

$41.800.02
48.700.28
ukenru
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
Эксклюзив
08:00 • 2796 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
06:30 • 13799 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
05:00 • 13229 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
28 июля, 17:54 • 28092 просмотра
Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 104387 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
28 июля, 13:15 • 69273 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Эксклюзив
28 июля, 12:47 • 128612 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
28 июля, 12:12 • 67142 просмотра
Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования
28 июля, 10:55 • 60424 просмотра
Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"
28 июля, 09:50 • 51624 просмотра
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
4.4м/с
48%
742мм
Популярные новости
Россияне вывезли украинских школьников в Санкт-Петербург для парада, который отменили28 июля, 23:21 • 16739 просмотра
ISW: Путин не пойдет на уступки в войне, чтобы не ставить под сомнение целесообразность военной кампании в Украине29 июля, 00:18 • 16892 просмотра
Стрельба в центре Нью-Йорка: среди раненых полицейский29 июля, 00:46 • 10532 просмотра
Дроны атаковали Сальск в Ростовской области РФ: повреждена железная дорога29 июля, 01:17 • 19885 просмотра
Директор частной компании присвоил почти полмиллиона гривен на модульных домах для пострадавших03:15 • 6584 просмотра
публикации
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться06:30 • 13800 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 104388 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28 июля, 13:41 • 97835 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать28 июля, 12:53 • 113385 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
28 июля, 12:47 • 128613 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юрий Косюк
Билл Клинтон
Пэм Бонди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Крым
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 79189 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 133948 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 71886 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 71257 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 66289 просмотра
Актуальное
Forbes
Леопард 2
Нью-Йорк Таймс
Вашингтон Пост
Truth Social

МХП стала первой среди украинских компаний стратегическим партнером МИД в реализации культурной и публичной дипломатии

Киев • УНН

 • 572 просмотра

МХП и МИД Украины заключили соглашение о сотрудничестве в сфере публичной и культурной дипломатии.

МХП стала первой среди украинских компаний стратегическим партнером МИД в реализации культурной и публичной дипломатии

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий и Министерство иностранных дел Украины подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере публичной и культурной дипломатии. Событие состоялось во время ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

МХП стала первой украинской компанией, которая системно поддержала Министерство иностранных дел в реализации культурных и публичных инициатив, направленных на усиление международного присутствия и узнаваемости Украины.

Партнерство охватывает поддержку репутационных проектов, гуманитарных и просветительских программ за рубежом, а также экспертное взаимодействие с дипломатическими учреждениями для продвижения национальных интересов Украины через инструменты "мягкой силы". Ведь МХП последовательно воплощает свою философию как компании с украинским духом и глобальным масштабом.

"МХП уже много лет активно поддерживает проекты по развитию культурного наследия и популяризации украинского искусства и культуры за рубежом. Новый формат сотрудничества с Министерством иностранных дел является шагом к системному взаимодействию, что позволит достичь синергии между нашими усилиями и работой украинских дипломатов на международной арене", - отметил Юрий Мельник, заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП.

"Меморандум между МИД и МХП - это прежде всего о зрелости и ответственности украинского бизнеса. Ведь помощь, оказанная государству в реализации важных инициатив и проектов сегодня, обязательно принесет положительные результаты в будущем. Мы ценим взаимовыгодные партнерства с успешными брендами современной Украины. Такое сотрудничество укрепляет нашу устойчивость и помогает Украине быть громче в мире. Уверен, что вместе с МХП нам удастся воплотить новые знаковые проекты в сфере публичной дипломатии", - подчеркнул Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины.

Это стратегическое партнерство является логическим продолжением многолетнего сотрудничества МХП с дипломатическими учреждениями Украины. Компания уже поддержала участие Украины в Венецианской архитектурной биеннале, финансировала исследования наследия Пилипа Орлика, а также неоднократно принимала участие в культурных инициативах в странах присутствия.

Меморандум заключен сроком на один год с возможностью пролонгации.

О МХП

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и Юго-Восточной Европе. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 36 тысяч сотрудников в Украине и за рубежом, входит в топ 20 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более чем 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

МХП - лидер по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry. Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "М'ясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді" компания поддерживает украинцев, развивает громады и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу "МХП Поруч".

Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Лондонская фондовая биржа
Юрий Косюк
Forbes
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9