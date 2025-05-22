МХП спільно з Vandog і за підтримки ВРК презентували оновлення правил креативних і продакшн-тендерів

У Києві презентували оновлення до правил креативних і продакшн-тендерів, а також напрацювання по договірно-правових документах, розроблені за ініціативи МХП й Vandog за підтримки Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК).

Робота над оновленнями тривала майже 6 місяців. Ініціатори провели відкриті зустрічі й дискусії з представниками креативної індустрії та сформували робочі групи, які напрацьовували рішення за трьома ключовими напрямами. Це:

оновлення правил для креативних тендерів

розробка рекомендацій для продакшн-тендерів

вдосконалення юридичних документів.

Усі напрацювання – результат спільної роботи компанії МХП, креативних агенцій, продакшнів та інших залучених експертів за підтримки ВРК. Мета ініціативи – зробити правила креативних та продакшн-тендерів більш прозорими, зміцнити партнерство та зафіксувати цінність інтелектуальної праці.

Максим Лазебник, генеральний директор ВРК, підкреслив: "Ринки потребують не державного регулювання, а індустріальних стандартів. Ми стали сучасною гільдією — і наша спільна мета повернути значення правилам, які тримаються на довірі й прозорості".

Як зазначив Валерій Бондарь, заступник голови правління МХП зі стратегічних маркетингових комунікацій та проєктів, вплив маркетингу й креативу на бізнес — колосальний: "Весь внесок компанії у проєкт, наприклад, випуск нового продукту, в якому задіяні тисячі людей, може постраждати через невчасну або непродуману рекламну кампанію. Креатив — не додаток, а частина бізнес-процесу. І ми — і замовники, і люди, які створюють та втілюють ідеї — маємо ставитися до нього відповідально".

Оновлення у креативних тендерах

Перші рекомендації стосовно креативних тендерів були розроблені наприкінці минулого року. Під час їх презентації ринку виникла низка питань, що потребували додаткового уточнення. Це відкриття інформації про кількість та найменування учасників на початку тендерів, оприлюднення у зворотному звʼязку скорингкарт, запровадження success fee. Робоча група, до якої увійшли фахівці МХП, ВРК, засновниця Vandog Agency Ірина Метньова, а також представники агенцій Publicis Groupe і McCann, формували низку рекомендацій щодо цих питань.

Наприклад, стосовно відкриття інформації про кількість учасників і найменування агенцій робоча група рекомендує протестувати підхід до відкриття назв агенцій, що потрапили до шортлиста, у найближчому креативному тендері. Після цього проаналізувати кількість відмов та можливих зауважень, оцінити цей вплив і на основі цього ухвалювати рішення про відкриття назв у наступних тендерах.

"Ми дійшли спільного розуміння: ринок дозрів до прозорості, й ми готові тестувати відкриту модель на українському ринку. Це важливий крок у бік довіри", – зазначила Анастасія Ливинець, керівниця центру маркетингових комунікацій МХП.

По термінах проведення тендеру фахівці пропонують фіксувати повний таймлайн тендеру на етапі погодження умов, з урахуванням усіх внутрішніх та зовнішніх етапів, й у разі форс-мажорів обовʼязково завчасно інформувати учасників про зміни. А що стосується складу команди замовника, то рішення таке: до процесу з боку замовника з самого початку залучати осіб, які ухвалюють рішення і мають повноваження остаточно погодити чи відхилити ідею. Склад команди повинен залишатися незмінним на весь період роботи агенції над проєктом.

"Презентацію ідеї від агенції має бачити не лише делегат, а саме ті люди, які ухвалюють рішення про її затвердження чи відхилення. Інакше виникає ефект "зіпсованого телефону". Команда зі сторони замовника має бути не лише присутня, а й фахова", – додала Анастасія Ливинець.

Докладніше про рекомендації щодо проведення тендерів на креативні ідеї — за посиланням.

Юридична база, яка працює на довіру

Членкиня Наглядової Ради ВРК, заступниця директора з правових питань Publicis Groupe Ukraine Олена Андрієнко презентувала напрацювання робочої групи по юридичних питаннях, яка, зокрема, розробляла договірно-правові документи. Це чотири базові документи, котрі можуть бути точкою старту для врегулювання взаємодії в креативних тендерах: договір про конфіденційність (NDA), договір про надання послуг виконання робіт на розробку створення рекламних матеріалів, договір про створення та використання твору та договір про передання (відчуження) майнових прав на твір.

"У креативній індустрії неможливо працювати, покладаючись на те, що всі питання будуть врегульовані виключно на рівні закону, а дотримання правил контролюватиметься лише державними органами. Ми бачимо, як ринок дорослішає — з’являються рекомендації та практики, які не зафіксовані законодавчо, проте стають частиною ринкових правил гри. Це і є так зване м'яке право (soft law), функціонування якого забезпечується відповідальним ставленням учасників ринку, а не державними санкціями. У цьому контексті особливо важливим є саморегулювання — не тоді, коли хтось зверху каже, що правильно, а коли самі учасники ринку встановлюють етичні орієнтири ведення бізнесу та дотримуються їх, цінуючи власну репутацію. Я рада, що наша індустрія приходить до цього етапу", — зазначила Олена Андрієнко.

Ознайомитися з юридичними документами можна на сайті.

Напрацювання по продакшн-тендерах

Потреба оновити правила взаємодії не лише в тендерах на креативні ідеї, а й на вибір продакшнів виникла на першій дискусії стосовно правил. Вона виявилася актуальною для низки гравців ринку, тож третя робоча група працювала над оновленням правил продакшн-тендерів. До неї увійшли представники МХП, ВРК, Adje, Tomin Film і the.eyes.views. Експерти опрацювали весь процес таких тендерів — від запиту до реалізації проєкту – та визначили найбільші болі замовників та продакшнів.

"Ми спостерігаємо, як замовники все частіше готові до прямого контакту зі студіями. Це правильний крок у бік партнерства замість закритості. Водночас, залишаються типові проблеми, над якими ми працювали спільно з МХП та іншими учасниками ринку. Ми розробили рекомендації, що дозволяють перетворити тендер не лише на змагання, а й на майданчик для ідей та пошуку партнерів, які цінують прозорість, повагу до креативу й здорову конкуренцію", – наголосив Микита Кукоба, співвласник і виконавчий продюсер Adje.

Для продакшн-тендерів робоча група сформувала рекомендації, які стосуються:

- конфіденційності та захищеності тендерних матеріалів і комунікації в межах процесу

- відмови переможця від заявлених умов чи укладання договору

- зміни команди продакшну

- закритої інформації про кількість та перелік учасників, а також закритого переліку режисерів від студій

- ідей, не синхронізованих з бюджетом і таймінгом

- якості зворотного зв’язку і відсутності аргументації результатів тендеру

- термінів оплати та документообігу

Компанія МХП вже впровадила новий підхід до проведення продакшн-тендерів. Він зокрема передбачає нову, покрокову систему відбору партнерів у кілька етапів — прозору та зрозумілу і замовнику, й учасникам тендеру. "Так, це більше роботи зі сторони замовника, але лише на початку Для мене, як керівниці закупівель послуг, важливо не просто "закупити", а побудувати систему співпраці, де кожен розуміє правила гри — і поважає їх", – зазначила Ірина Гончаренко, керівниця управління закупівель послуг МХП.

Детальні рекомендації щодо проведення продакшн-тендерів доступні за посиланням.

Спікери презентації зійшлися в одному: український креативний ринок зробив важливий крок до саморегулювання, де цінності — не декларації, а інструменти роботи. Нові підходи допоможуть сформувати основу партнерської взаємодії представників маркетингової та креативної індустрії, бізнесів і профільних асоціацій. ВРК, МХП та Vandog пропонують іншим гравцям ринку за бажання послуговуватися цими рекомендаціями і разом формувати нові практики ефективної співпраці на креативному ринку України.