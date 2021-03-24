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МХП Косюка знизив ціни на курятину

МХП Косюка знизив ціни на курятину

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Виробник курятини "Наша Ряба" - компанія МХП Юрія Косюка - знизила в 2020 році ціни на продукцію. Про це свідчить річний звіт компанії, передає УНН.

Деталі

Так, в VI кварталі 2020 року середня ціна на курятину МХП становила 1,36 дол. за 1 кг продукту, тоді як рік тому — 1,43 дол. (без урахування ПДВ). Таким чином, за рік ціни знизилися на 5%.

В цілому в 2020 році середня ціна на курятину компанії становила 1,34 дол. за 1 кг продукту, тоді як в 2019 році — 1,47 дол. за 1 кг продукту (мінус 9%).

У 2020 році компанія зіткнулася з низкою викликів, коментує засновник МХП Юрій Косюк. Але попри це компанія продовжила успішно виконувати свою стратегію, і її фінансові результати були сильними, додав Косюк.

“Перш за все, я хочу подякувати нашим людям за їх величезні зусилля і відданість, яку вони продемонстрували в цьому році; пандемія COVID-19 — це подія “чорного лебедя”, і я пишаюся тим, як наші співробітники не лише адаптувалися до значних викликів, а й підвищили свою стійкість, стали сильнішими, енергійнішими і впевненішими в майбутньому.

2020-й виявився щонайменше таким же складним, як 2019-й; проте кризи також представляють можливості. Протягом року ми продовжували вдосконалювати ефективність наших бізнес-процесів одночасно з тим, як Група дотримувалася стратегії перетворення з сировинної компанії в стійку кулінарну компанію, запускаючи низку пілотних проектів протягом 2020 року.

Минулого року я повідомляв про стратегічний перехід у напрямку продуктів, орієнтованих на споживача, продуктів з доданою вартістю і продуктів, готових до вживання як для внутрішнього ринку України, так і деяких експортних ринків. Цей стратегічний перехід привів до запуску низки пілотних проектів з кулінарної трансформації компанії, включаючи магазини “М’ясо Маркет” і установи “DönerMarket”. Ці проекти знаходяться на початковій пілотній стадії, і я з нетерпінням чекаю, що з часом зможу ознайомити вас з прогресом, оскільки ця модель буде більш широко реалізована протягом найближчих декількох років, трансформуючи продажі Групи з категорії “товари” на категорію “брендовані товари з доданою вартістю”.

Попри значні виклики, представлені протягом року, Група продовжувала успішно виконувати свою стратегію, і її фінансові результати були сильними. Беручи до уваги всі виклики 2020 року — кілька спалахів пташиного грипу, пандемію COVID-19, жахливі погодні умови в Україні — показник EBITDA Групи зменшився лише на 10% в порівнянні з попереднім роком і становив 340 млн дол. США.

Успішна інтеграція Perutnina Ptuj (далі — PP) продовжилася, PP забезпечила 335 млн дол. США в доходах Групи в 2020 році. Була реалізована низка стратегічних ініціатив щодо оптимізації витрат і розгорнуто значні інвестиції в модернізацію, зосереджені на: збільшенні потужності; поліпшенні умов праці; вдосконаленні стандартів добробуту тварин і очищення стічних вод в Словенії, Боснії і Герцеговині", - прокоментував він.

Довідка УНН: МХП — провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку, який володіє і контролює всі етапи виробництва курятини.

Для підтримки продажів МХП контролює дистрибуційну мережу, що складається з 9 центрів у великих містах України. МХП використовує власні вантажівки для доставки своєї продукції, що зменшує загальні витрати і час доставки. Компанія належить Юрію Косюку.

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