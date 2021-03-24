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МХП Косюка снизил цены на курятину

МХП Косюка снизил цены на курятину

Киев  •  УНН

 • 26988 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Производитель курятины "Наша Ряба" - компания МХП Юрия Косюка - снизила в 2020 году цены на продукцию. Об этом свидетельствует годовой отчет компании, передает УНН.

Детали

Так, в VI квартале 2020 года средняя цена на курятину МХП составляла 1,36 долл. за 1 кг продукта, тогда как год назад — 1,43 долл. (без учета НДС). Таким образом, за год цены снизились на 5%.

В целом в 2020 году средняя цена на курятину компании составляла 1,34 долл. за 1 кг продукта, тогда как в 2019 году — 1,47 долл. за 1 кг продукта (минус 9%).

В 2020 году компания столкнулась с рядом вызовов, комментирует основатель МХП Юрий Косюк. Но несмотря на это компания продолжила успешно выполнять свою стратегию, и ее финансовые результаты были сильными, добавил Косюк.

“Прежде всего, я хочу поблагодарить наших людей за их огромные усилия и преданность, которую они продемонстрировали в этом году; пандемия COVID-19 — это событие “черного лебедя”, и я горжусь тем, как наши сотрудники не только адаптировались к значительным вызовам, но и повысили свою устойчивость, стали сильнее, энергичнее и увереннее в будущем.

2020 оказался по крайней мере таким же сложным, как 2019; однако кризисы также представляют возможности. В течение года мы продолжали совершенствовать эффективность наших бизнес-процессов одновременно с тем, как Группа придерживалась стратегии преобразования с сырьевой компании в устойчивую кулинарную компанию, запуская ряд пилотных проектов в течение 2020 года.

В прошлом году я сообщал о стратегическом переходе в направлении продуктов, ориентированных на потребителя, продуктов с добавленной стоимостью и продуктов, готовых к употреблению как для внутреннего рынка Украины, так и некоторых экспортных рынков. Этот стратегический переход привел к запуску ряда пилотных проектов по кулинарной трансформации компании, включая магазины “Мясо Маркет” и учреждения “DönerMarket”. Эти проекты находятся на начальной пилотной стадии, и я с нетерпением жду, что со временем смогу ознакомить вас с прогрессом, поскольку эта модель будет более широко реализована в течение ближайших нескольких лет, трансформируя продажи Группы из категории “товары” на категорию “брендированные товары с добавленной стоимостью”.

Несмотря на значительные вызовы, представленные в течение года, Группа продолжала успешно выполнять свою стратегию, и ее финансовые результаты были сильными. Принимая во внимание все вызовы 2020 — несколько вспышек птичьего гриппа, пандемия COVID-19, ужасные погодные условия в Украине — показатель EBITDA Группы уменьшился лишь на 10% по сравнению с предыдущим годом и составил 340 млн долл. США.

Успешная интеграция Perutnina Ptuj (далее — PP) продолжилась, PP обеспечила US 335 млн долл. США в доходах Группы в 2020 году. Был реализован ряд стратегических инициатив по оптимизации расходов и развернуто значительные инвестиции в модернизацию, сосредоточенные на: увеличении мощности; улучшении условий труда; совершенствовании стандартов благосостояния животных и очистки сточных вод в Словении, Боснии и Герцеговине", - прокомментировал он.

Справка УНН: МХП — ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке, который владеет и контролирует все этапы производства курятины.

Для поддержки продаж МХП контролирует дистрибуционную сеть, состоящую из 9 центров в крупных городах Украины. МХП использует собственные грузовики для доставки своей продукции, что уменьшает общие затраты и время доставки. Компания принадлежит Юрию Косюку.

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