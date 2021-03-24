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МХП Косюка збільшив виробництво курятини

МХП Косюка збільшив виробництво курятини

Київ • УНН

 • 22356 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка збільшив виробництво курятини. Про це свідчать операційні результати діяльності компанії за 2020 рік, передає УНН.

Цифри

У IV кварталі минулого року МХП виробив 189,6 тис. тонн курятини проти 188,7 тис. тонн в VI кварталі 2019 року. В цілому МХП виробив в 2020 році 731,2 тис. тонн курятини проти 728,9 тис. тонн в 2019 році.

Деталі

Пандемія COVID-19 зробила більший акцент на здоров'я і харчування, кажуть у МХП.

"Унікальні системи годівлі птиці МХП виробляють м'ясо з меншим вмістом насичених жирів і великим вмістом поліненасичених жирів, що буде значно привабливішим для ринку, а також стане більш здоровим для споживачів", - прогнозують в компанії.

Минулий рік був складним, проте МХП вдалося запустити низку пілотних проектів, каже засновник компанії Юрій Косюк.

"Минулого року я повідомляв про стратегічний перехід у напрямку продуктів, орієнтованих на споживача, продуктів з доданою вартістю і продуктів, готових до вживання як для внутрішнього ринку України, так і деяких експортних ринків. Цей стратегічний перехід привів до запуску низки пілотних проектів з кулінарної трансформації компанії, включаючи магазини "М'ясо Маркет" і установи "DönerMarket", - додав він.

Вищезазначені проекти перебувають на початковій пілотній стадії, каже Косюк.

"І я з нетерпінням чекаю, що з часом зможу ознайомити вас з прогресом, оскільки ця модель буде більш широко реалізована протягом найближчих декількох років, трансформуючи продажі Групи з категорії "товари" на категорію "брендовані товари з доданою вартістю", - додає він.

Довідка

МХП - провідний виробник і експортер курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). МХП контролює всі етапи виробництва м'яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, розподілу і продажу м'яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.

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