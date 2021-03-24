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МХП Косюка увеличил производство курятины

МХП Косюка увеличил производство курятины

Киев  •  УНН

 • 22351 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка увеличил производство курятины. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании за 2020 год, передает УНН.

Цифры

В IV квартале прошлого года МХП произвел 189,6 тыс. тонн курятины против 188,7 тыс. тонн в VI квартале 2019 года. В целом МХП произвел в 2020 году 731,2 тыс. тонн курятины против 728,9 тыс. тонн в 2019 году.

Детали

Пандемия COVID-19 сделала больший акцент на здоровье и питании, говорят в МХП.

“Уникальные системы кормления птицы МХП производят мясо с меньшим содержанием насыщенных жиров и большим содержанием полиненасыщенных жиров, что будет значительно более привлекательным для рынка, а также станет более здоровым для потребителей”, — прогнозируют в компании.

Прошлый год был сложным, однако МХП удалось запустить ряд пилотных проектов, говорит основатель компании Юрий Косюк.

“В прошлом году я сообщал о стратегическом переходе в направлении продуктов, ориентированных на потребителя, продуктов с добавленной стоимостью и продуктов, готовых к употреблению как для внутреннего рынка Украины, так и некоторых экспортных рынков. Этот стратегический переход привел к запуску ряда пилотных проектов по кулинарной трансформации компании, включая магазины “Мясо Маркет” и учреждения “DönerMarket”, — добавил он.

Вышеупомянутые проекты находятся на начальной пилотной стадии, говорит Косюк.

“И я с нетерпением жду, что со временем смогу ознакомить вас с прогрессом, поскольку эта модель будет более широко реализована в течение ближайших нескольких лет, трансформируя продажи Группы из категории “товары” на категорию “брендированные товары с добавленной стоимостью”, — добавляет он.

Справка

МХП — ведущий производитель и экспортер куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.

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