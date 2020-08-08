МХП Косюка відкрило “М‘ясомаркет” в Дубно

“М’ясомаркет” у Дубно відкрився за адресою вулиця Сурмичі, 101.

“Ми всі знаємо, як складно купити свіже та якісне м’ясо. Саме тому новий „М’ясомаркет“ значно полегшує процес приготування страв, оскільки пропонує своїм клієнтам абсолютно нову ідею обслуговування. В усіх магазинах мережі можна порадитись з м’ясними сомельє, які володіють інформацією не тільки про продукт, а й про його походження та способи приготування. Таким чином, гостям магазину не складе труднощів обрати найкраще м’ясо та здивувати своїх близьких смачною вечерею”, — розповідають в МХП.

Дубнівським партнером компанії став Михайло Тихонюк, який, як ніхто інший, знається на високоякісному сервісі, адже вже працює з “М’ясомаркетом” у місті Ковелі, додають в компанії.

Привітати Михайла приїхав керівник управління по роботі з франчайзингом Дмитро Морозов.

“Я дуже радий відкривати сьогодні цей магазин у місті Дубно. Це дійсно новий формат, з яким раніше не працювали ні ми, ні будь-хто інший в Україні. Це не просто магазин, в якому можна купити виключно м’ясо різних видів, це — магазин, в якому ви зможете придбати і супутні товари: ковбаси, молочні вироби, напої, а також готову продукцію. Це реально магазин, у який ви будете заходити по дорозі додому, на роботу, до рідних, тому що в цьому місці є все! М’ясо тут дійсно найкраще! Також хочу повідомити, що у нашому магазині немає продавців, тому що наші працівники — не продавці, вони — сомельє. Усі чули про них, як про людей, які добре розбираються у вині, але у нас вони бездоганно розбираються у м’ясі. Це люди, які не просто зважать вам те, що ви захочете, це люди, які порадять, що краще взяти аби приготувати ту чи іншу страву, які спеції до неї обрати. Тому запрошую вас до нового магазину і сподіваюсь, що він стане для вас саме тим місцем, в яке ви будете заходити з посмішкою та отримувати тільки позитивні емоції”, — зазначив він.

Оскільки агрохолдинг активно трансформується у кулінарну компанію, його мета — стати ближче до своїх клієнтів не тільки на словах, наголошують в МХП.

“„М’ясомаркет“ позиціонує себе як мережа магазинів, що знаходяться неподалік від дому, і у яких є вже усе необхідне для того, щоб покупці не витрачали багато часу на пошуки необхідних їм продуктів. Вони можуть скористатись якісним сервісом і придбати усе в одному місці, провівши час із задоволенням. Тому до кінця року компанія планує відкрити ще понад 40 точок у різних куточках України, безпосередньо впроваджуючи у кожну з них особливий настрій та специфіку окремого регіону.

Обов’язково завітайте у м’ясний магазин мережі „М’ясомаркет“ у вашому місті, щоб на власні очі переконатися у якості запропонованої продукції та оцінити сервіс нового рівня”, — резюмували в МХП.

Нагадаємо, раніше “М’ясомаркети” відкрилися в Ковелі, Миколаєві та Сумах.