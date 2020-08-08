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4 марта, 13:25 • 105905 просмотра

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МХП Косюка открыло "Мясомаркет" в Дубно

МХП Косюка открыло "Мясомаркет" в Дубно

Киев  •  УНН

 • 43204 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Агрохолдинг МХП, в который входят такие торговые марки, как “Наша Ряба”, “Бащинский”, “Секреты Шефа” и “Легко” презентовал потребителям мясной магазин совершенно нового формата, передавая гастрономический марафон открытий в Ровенскую область, сообщают в компании, передает УНН.

“Мясомаркет” в Дубно открылся по адресу улица Сурмичи, 101.

“Мы все знаем, как сложно купить свежее и качественное мясо. Именно поэтому новый „Мясомаркет“ значительно облегчает процесс приготовления блюд, поскольку предлагает своим клиентам совершенно новую идею обслуживания. Во всех магазинах сети можно посоветоваться с мясными сомелье, которые владеют информацией не только о продукте, но и о его происхождении и способах приготовления. Таким образом, гостям магазина не составит труда выбрать лучшее мясо и удивить своих близких вкусным ужином”, — рассказывают в МХП.

Дубновским партнером компании стал Михаил Тихонюк, который, как никто другой, знает о высококачественном сервисе, ведь уже работает с “Мясомаркетом” в городе Ковеле, добавляют в компании.

Поздравить Михаила приехал руководитель управления по работе с франчайзгом Дмитрий Морозов.

“Я очень рад открывать сегодня этот магазин в городе Дубно. Это действительно новый формат, с которым ранее не работали ни мы, ни кто-либо другой в Украине. Это не просто магазин, в котором можно купить исключительно мясо разных видов, это — магазин, в котором вы сможете приобрести и сопутствующие товары: колбасы, молочные изделия, напитки, а также готовую продукцию. Это реально магазин, в который вы будете заходить по дороге домой, на работу, к родным, потому что в этом месте есть все! Мясо здесь действительно лучше! Также хочу сообщить, что в нашем магазине нет продавцов, потому что наши работники — не продавцы, они — сомелье. Все слышали о них, как о людях, которые хорошо разбираются в вине, но у нас они безупречно разбираются в мясе. Это люди, которые не просто взвесят вам то, что вы захотите, это люди, которые посоветуют, что лучше взять чтобы приготовить то или иное блюдо, какие специи к нему выбрать. Поэтому приглашаю вас в новый магазин и надеюсь, что он станет для вас именно тем местом, в которое вы будете заходить с улыбкой и получать только положительные эмоции”, — отметил он.

Поскольку агрохолдинг активно трансформируется в кулинарную компании, его цель — стать ближе к своим клиентам не только на словах, отмечают в МХП.

“Мясомаркет” позиционирует себя как сеть магазинов, находящихся неподалеку от дома, и в которых уже все необходимое для того, чтобы покупатели не тратили много времени на поиски необходимых им продуктов. Они могут воспользоваться качественным сервисом и приобрести все в одном месте, проведя время с удовольствием. Поэтому до конца года компания планирует открыть еще более 40 точек в разных уголках Украины, непосредственно внедряя в каждую из них особое настроение и специфику отдельного региона.

Обязательно посетите мясной магазин сети “Мясомаркет” в вашем городе, чтобы воочию убедиться в качестве предлагаемой продукции и оценить сервис нового уровня“, — резюмировали в МХП.

Напомним, ранее “Мясомаркеты” открылись в Ковеле, Николаеве и Сумах.

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