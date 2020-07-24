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19 березня, 18:42 • 45952 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100076 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101190 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116858 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 123373 перегляди

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19 березня, 07:49 • 120270 перегляди

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19 березня, 06:32 • 155830 перегляди

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Косюк відкрив м’ясомаркет у Сумах

Косюк відкрив м’ясомаркет у Сумах

Київ • УНН

 • 83464 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Власник МХП Юрій Косюк продовжує відкривати в Україні торгові мережі нового формату – М'ясомаркети. Після Ковелю новий маркет з’явився у Сумах, повідомляє УНН із посиланням на сторінку МХП у Facebook.

"Хвиля запуску торгової мережі нового формату "М'ясомаркет" продовжується! Сьогодні разом з СЕО компанії Юрієм Косюком ми завітали до міста Суми, щоб привітати нашого давнього партнера (вже 17 років!), успішного підприємця Максима Сидоренка з відкриттям магазину "М'ясомаркет", - зазначають у компанії.

Новий формат бізнесу МХП розвиває за системою франчайзингу. "М'ясомаркети" відкриватимуть як з існуючими, так і новими інвесторами. Причому новим інвесторам гарантується річний дохід на інвестиції. У проекті прописані всі бізнес-процеси, і в цьому одна з його переваг для партнерів.

"Я щасливий, що в нашій країні є такі перспективні підприємці, які готові впроваджувати новий сервіс та нову культуру споживання. Ми раді, що маємо можливість з вами співпрацювати", — каже Косюк.

У сумському "М’ясомаркеті" представлений широкий асортимент: від свіжого до маринованого м’яса, кулінарія і бакалія. "Родзинкою" є відкрита кухня, де кожен може спостерігати за приготуванням та роботою кухарів.

"І, звісно, м'ясний сомельє — найкращий друг та порадник кожного покупця, який завжди підкаже, яке м'ясо краще обрати та що з нього приготувати", - розповідають у МХП.

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