Косюк открыл мясомаркет в Сумах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Владелец МХП Юрий Косюк продолжает открывать в Украине торговые сети нового формата - Мясомаркеты. После Ковеля новый маркет появился в Сумах, сообщает УНН со ссылкой на страницу МХП в Facebook.
"Волна запуска торговой сети нового формата "Мьясомаркет "продолжается! Сегодня вместе с СЕО компании Юрием Косюком мы заглянули в город Сумы, чтобы поздравить нашего давнего партнера (уже 17 лет!), успешного предпринимателя Максима Сидоренко с открытием магазина "Мясомаркет", - отмечают в компании.
Новый формат бизнеса МХП развивает по системе франчайзинга. "Мясомаркеты" будут открывать как с существующими, так и новыми инвесторами. Причем новым инвесторам гарантируется годовой доход на инвестиции. В проекте прописаны все бизнес-процессы, и в этом одна из его преимуществ для партнеров.
"Я счастлив, что в нашей стране есть такие перспективные предприниматели, которые готовы внедрять новый сервис и новую культуру потребления. Мы рады, что имеем возможность с вами сотрудничать", - говорит Косюк.
В сумском "Мясомаркете" представлен широкий ассортимент: от свежего до маринованного мяса, кулинария и бакалея. "Изюминкой" является открытая кухня, где каждый может наблюдать за приготовлением и работой поваров.
"И, конечно, мясной сомелье - лучший друг и советчик каждого покупателя, который всегда подскажет, какое мясо лучше выбрать и что из него приготовить", - рассказывают в МХП.