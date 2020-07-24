Косюк открыл мясомаркет в Сумах

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 29182 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101529 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133348 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110565 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131259 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102020 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104424 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Косюк открыл мясомаркет в Сумах

Косюк открыл мясомаркет в Сумах

Киев  •  УНН

 • 83463 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Владелец МХП Юрий Косюк продолжает открывать в Украине торговые сети нового формата - Мясомаркеты. После Ковеля новый маркет появился в Сумах, сообщает УНН со ссылкой на страницу МХП в Facebook.

"Волна запуска торговой сети нового формата "Мьясомаркет "продолжается! Сегодня вместе с СЕО компании Юрием Косюком мы заглянули в город Сумы, чтобы поздравить нашего давнего партнера (уже 17 лет!), успешного предпринимателя Максима Сидоренко с открытием магазина "Мясомаркет", - отмечают в компании.

Новый формат бизнеса МХП развивает по системе франчайзинга. "Мясомаркеты" будут открывать как с существующими, так и новыми инвесторами. Причем новым инвесторам гарантируется годовой доход на инвестиции. В проекте прописаны все бизнес-процессы, и в этом одна из его преимуществ для партнеров.

"Я счастлив, что в нашей стране есть такие перспективные предприниматели, которые готовы внедрять новый сервис и новую культуру потребления. Мы рады, что имеем возможность с вами сотрудничать", - говорит Косюк.

В сумском "Мясомаркете" представлен широкий ассортимент: от свежего до маринованного мяса, кулинария и бакалея. "Изюминкой" является открытая кухня, где каждый может наблюдать за приготовлением и работой поваров.

"И, конечно, мясной сомелье - лучший друг и советчик каждого покупателя, который всегда подскажет, какое мясо лучше выбрать и что из него приготовить", - рассказывают в МХП.

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