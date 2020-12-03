МХП Косюка увійшов у ТОП-50 кращих компаній України

Учасників фінального рейтингу відбирали з майже двохсот претендентів. У підсумку, редакційна рада відібрала 50 фіналістів. Це компанії:

- які найяскравіше проявили себе у 2020 році;

- які змогли не тільки вистояти в кризу, але і зберегти персонал, переосмислити принципи організації бізнесу;

- які в складних умовах проявили соціальну відповідальність, продемонстрували інноваційність і готовність до мінливих зовнішніх умов.

"МХП є такою компанією", - поділилися в прес-службі МХП.

Там нагадали, що цього року МХП також увійшов у топ-25 кращих роботодавців України, топ-25 програм КСВ, топ-25 ефективних маркетингових кампаній і топ-25 інноваційних компаній України за версією журналу "Власть денег".

"Ми дякуємо за визнання нашої компанії. В 2020 МХП впевнено взяв курс на трансформацію із сировинної компанії на кулінарну. МХП розвиває три нові формати: гастростудії "Секрети шефа", магазини "М'ясомаркет" і шаурменні Döner Market. Компанія стабільно працює та підтримує продовольчу безпеку країни, допомагає в боротьбі із СOVID-19 та продовжує соціальні проєкти.

Ми не збавлятимемо обертів і бажаємо всім бути стійкими, успішними та сильними. Адже чим більше в Україні буде успішних компаній, тим сильнішою буде й економіка нашої країни", - коментує речниця холдингу МХП Ірина Ванникова.

Нагадаємо, європейська "дочка" українського МХП посіла перше місце у рейтингу харчової промисловості Словенії.