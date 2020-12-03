МХП Косюка вошел в ТОП-50 лучших компаний Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка вошел в рейтинг "ТОП-50 лучших компаний Украины" по версии журнала "Власть денег", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МХП.
Участников финального рейтинга отбирали из почти двухсот претендентов. В итоге, редакционный совет отобрал 50 финалистов. Это компании:
- которые наиболее ярко проявили себя в 2020 году;
- которые смогли не только выстоять в кризис, но и сохранить персонал, переосмыслить принципы организации бизнеса;
- которые в сложных условиях проявили социальную ответственность, продемонстрировали инновационность и готовность к изменяющимся внешним условиям.
"МХП является такой компанией", - поделились в пресс-службе МХП.
Там напомнили, что в этом году МХП также вошел в топ-25 лучших работодателей Украины, топ-25 программ КСО, топ-25 эффективных маркетинговых кампаний и топ-25 инновационных компаний Украины по версии журнала "Власть денег".
"Мы благодарим за признание нашей компании. В 2020 году МХП уверенно взял курс на трансформацию из сырьевой компании на кулинарную. МХП развивает три новых формата: гастростудии "Секреты шефа", магазины "Мясомаркет" и шаурменни Döner Market. Компания стабильно работает и поддерживает продовольственную безопасность страны, помогает в борьбе с СOVID-19 и продолжает социальные проекты.
Мы не будем збавлять оборотов и желаем всем быть устойчивыми, успешными и сильными. Ведь чем больше в Украине будет успешных компаний, тем сильнее будет и экономика нашей страны", - комментирует пресс-секретарь холдинга МХП Ирина Ванникова.
Напомним, европейская "дочка" украинского МХП заняла первое место в рейтинге пищевой промышленности Словении.