МХП Косюка тримає стабільні обсяги виробництва курятини

Так, за 9 місяців 2020 року МХП виробив 541 592 тонн курятини, тоді як за 9 місяців минулого року цей показник склав 540 133 тонн.

Натомість, потужності компанії з виробництва курятини європейського операційного сегменту збільшились на 14%, і у ІІІ кварталі цього року склали 27 615 тонн.

У МХП додали, що попри виклики, спричинені глобальною пандемією COVID-19 та впливом від спалаху пташиного грипу в Україні в І кварталі, компанія забезпечила доволі гарні результати за дев’ять місяців 2020 року.

"Після тимчасового зменшення використання потужностей комплексів птахівництва у І кварталі (приблизно на 10% з лютого до кінця березня 2020 р., внаслідок спалаху пташиного грипу в Україні), починаючи з початку ІІ кварталу всі виробничі потужності птахівництва Компанії знову працюють на повну потужність", - уточнили в МХП.

Довідка УНН: МХП є провідним виробником і експортером курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). МХП контролює усі етапи виробництва м'яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, розподілу і продажу м'яса птиці (у тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.