МХП Косюка держит стабильные объемы производства курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП Юрия Косюка отчиталась о стабильных объемах производства курятины. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании за 9 месяцев и третий квартал 2020 года, передает УНН.
Так, за 9 месяцев 2020 года МХП произвел 541 592 тонн курятины, тогда как за 9 месяцев прошлого года этот показатель составил 540 133 тонн.
Зато мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента увеличились на 14%, и в III квартале этого года составили 27 615 тонн.
В МХП добавили, что несмотря на вызовы, вызванные глобальной пандемией COVID-19 и влиянием от вспышки птичьего гриппа в Украине в I квартале, компания обеспечила довольно хорошие результаты за девять месяцев 2020 года.
"После временного уменьшения использования мощностей комплексов птицеводства в I квартале (примерно на 10% с февраля до конца марта 2020 года, в результате вспышки птичьего гриппа в Украине), начиная с начала II квартала все производственные мощности птицеводства Компании снова работают на полную мощность", - уточнили в МХП.
Справка: МХП является ведущим производителем и экспортером куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.