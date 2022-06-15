“МХП-Громаді” влаштував літнє свято для дітей на Львівщині

Цитата

“Малечу потішили улюбленими розвагами: надувні гірки та атракціони, аквагрим, безкоштовна солодка вата і попкорн, майстер-класи із розмальовування пряників та гіпсових фігурок”, - йдеться у повідомлені пресслужби.

Деталі

Окрім того, на святі організували імпровізований конкурс талантів. Діти декламували вірші та співали патріотичні пісні, а за це отримували подарунки від організаторів.

Нагадаємо

Раніше, МХП передав понад тонну м’яса для військових та переселенців на Вінниччині.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.