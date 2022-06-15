“МХП-Громаді” влаштував літнє свято для дітей на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” спільно з ТОВ “Захід-Агро МХП” організували свято для дітей на Львівщині. На ньому зібралися понад 100 дітлахів. Про це повідомили у пресслужбі “Захід-Агро МХП”, передає УНН.
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“Малечу потішили улюбленими розвагами: надувні гірки та атракціони, аквагрим, безкоштовна солодка вата і попкорн, майстер-класи із розмальовування пряників та гіпсових фігурок”, - йдеться у повідомлені пресслужби.
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Окрім того, на святі організували імпровізований конкурс талантів. Діти декламували вірші та співали патріотичні пісні, а за це отримували подарунки від організаторів.
Нагадаємо
Раніше, МХП передав понад тонну м’яса для військових та переселенців на Вінниччині.
Довідка
МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.