"МХП-Громаде" устроил летний праздник для детей во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” совместно с ООО “Запад-Агро МХП” организовали праздник для детей во Львовской области. На нем собралось более 100 детей. Об этом сообщили в пресс-службе “Запад-Агро МХП”, передает УНН.
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“Детей порадовали любимыми развлечениями: надувные горки и аттракционы, аквагрим, бесплатная сладкая вата и попкорн, мастер-классы по раскрашиванию пряников и гипсовых фигурок”, - говорится в сообщении пресс-службы.
Детали
Кроме того, на празднике организовали импровизированный конкурс талантов. Дети декламировали стихи и пели патриотические песни, а за это получали подарки от организаторов.
Напомним
Ранее, МХП передал более тонны мяса для военных и переселенцев в Винницкой области.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Учредитель компании – Юрий Косюк.