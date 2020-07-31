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Міжнародний арбітраж почав розглядати позов про втрату кримських активів - “Укренерго”

Міжнародний арбітраж почав розглядати позов про втрату кримських активів - “Укренерго”

Київ • УНН

 • 15683 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Арбітражний суд в Парижі почав розгляд у справі щодо втрати активів “Укренерго” в Криму. Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”, передає УНН.

“Арбітражний суд в Парижі (Франція) 16 липня 2020 року розпочав розгляд справи щодо незаконного захоплення Російською Федерацією (РФ) інфраструктурних об’єктів НЕК „Укренерго“ на території АР Крим”, — повідомили в компанії.

Зазначається, що у межах справи Укренерго вимагає компенсації за порушення Росією Угоди між Кабінетом Міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року, а саме за захоплення Росією під час анексії Криму магістральних мереж та інших об’єктів, які належать Укренерго.

Також до вимог входить компенсація шкоди від незаконної експропріації інвестицій Укренерго в Криму та порушення зобов’язання гарантувати повний та безумовний правовий захист.

“Станом на сьогодні арбітражний суд відмовив російській стороні у клопотанні щодо можливості подати запит на розділення провадження на етап визначення юрисдикції справи та етап розгляду по суті до того, як НЕК „Укренерго“ буде подано до суду свою розгорнуту позовну заяву. Процесуальний календар для решти арбітражу буде встановлений після того, як суд ухвалить рішення про необхідність розділення справи на етапи”, — інформують у компанії.

Як зазначив член правління НЕК “Укренерго” Максим Юрков, вартість активів, щодо яких подано позов, буде встановлено після проведення оцінки.

Нагадаємо, в серпні 2019 року НЕК “Укренерго” повідомила Російську Федерацію про передачу до арбітражного суду вимог в спорі щодо втрати активів на території Криму.

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