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"Укренерго" подала позов проти РФ через втрачені активи в окупованому Криму

"Укренерго" подала позов проти РФ через втрачені активи в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Українська компанія “Укренерго” передала в арбітражний суд вимоги в суперечці з Росією з приводу втрачених активів в анексованому Криму. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії в середу, пише УНН.

У повідомленні вказано, що: “Укренерго вимагає компенсації за порушення Росією Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року. Також до вимог входить компенсація шкоди від незаконної експропріації інвестицій Укренерго в Криму та порушення зобов’язання гарантувати повний та безумовний правовий захист”.

Вимоги Укренерго виникли після захоплення Росією активів, майна та бізнесу компанії в результаті незаконної окупації та анексії Криму у 2014 році.

Раніше, в квітні 2018 року, найвищим посадовим особам РФ було вручено офіційні письмові повідомлення НЕК “Укренерго” про інвестиційний спір в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Росією та Україною. Їх метою було проведення консультацій та переговорів з представниками Росії для вирішення спору шляхом переговорів. Але російська сторона не надала відповіді.

“У зв’язку з цим 27 серпня 2019 року Укренерго передало спір на вирішення до арбітражного суду відповідно до Арбітражного регламенту Комісії ООН з права міжнародної торгівлі від 15 грудня 1976 року (ЮНСІТРАЛ). Наступним кроком стане формування складу арбітражного трибуналу для розгляду цього спору”, — додали у компанії.

Нагадуємо, Російська Федерація оскаржила рішення паризького арбітражу за позовом українського Ощадбанку, вказавши, що кримське відділення установи “не підпадає під дію договору про захист інвестицій”.

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