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4 марта, 13:25 • 110982 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102607 просмотра

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Международный арбитраж начал рассматривать иск о потере крымских активов - "Укрэнерго"

Международный арбитраж начал рассматривать иск о потере крымских активов - "Укрэнерго"

Киев  •  УНН

 • 15667 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Арбитражный суд в Париже начал рассмотрение по делу о потере активов "Укрэнерго" в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

"Арбитражный суд в Париже (Франция) 16 июля 2020 года начал рассмотрение дела по незаконному захвату Российской Федерацией (РФ) инфраструктурных объектов НЭК "Укрэнерго" на территории АР Крым", - сообщили в компании.

Отмечается, что в рамках дела Укрэнерго требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, а именно за захват Россией во время аннексии Крыма магистральных сетей и других объектов, принадлежащих Укрэнерго.

Также к требованиям входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций Укрэнерго в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту.

"По состоянию на сегодня арбитражный суд отказал российской стороне в ходатайстве о возможности подать запрос на разделение производства на этап определения юрисдикции дела и этап рассмотрения по существу до того, как НЭК "Укрэнерго" будет подано в суд развернутое исковое заявление. Процессуальный календарь для остального арбитража будет установлен после того, как суд примет решение о необходимости разделения дела на этапы", - информируют в компании.

Как отметил член правления НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков, стоимость активов, по которым подан иск, будет установлено после проведения оценки.

Напомним, в августе 2019 года НЭК "Укрэнерго" сообщила Российской Федерации о передаче в арбитражный суд требований в споре об утрате активов на территории Крыма.

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