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Міжнародні резерви за місяць зросли на 3,6%: допомогло розміщення євробондів

Міжнародні резерви за місяць зросли на 3,6%: допомогло розміщення євробондів

Київ • УНН

 • 20736 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Міжнародні резерви України становили 28 млрд дол. США за підсумками квітня, зрісши за місяць на 3,6%, чому сприяло розміщення єврооблігацій на 1,25 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.

Цитата:

"Станом на 1 травня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 000,1 млн дол. США (в еквіваленті). У квітні вони зросли на 3,6% з огляду на валютні надходження на користь уряду та переоцінку фінансових інструментів", - вказали у регуляторі.

Деталі

Загалом динаміку резервів упродовж квітня, як зазначили у НБУ, визначали такі чинники:

  • по-перше, операції з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду становили 1 371,4 млн дол. США, зокрема 1 250,0 млн дол. США – від розміщення єврооблігацій (ОЗДП) та 121,4 млн дол. США – від продажу внутрішніх державних облігацій (ОВДП). Водночас загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті склав 556,1 млн дол. США (в еквіваленті). З них 391,5 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, 78,0 млн дол. США – на обслуговування ОЗДП, решта – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті;
  • по-друге, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зросла на 200,0 млн дол. США (в еквіваленті);
  • по-третє, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Протягом квітня міжбанківський валютний ринок здебільшого перебував у збалансованому стані. Водночас на початку місяця попит на валюту на ринку дещо перевищував пропозицію. Для згладжування надмірних девальваційних коливань Національний банк провів інтервенцію з продажу валюти на суму 50,0 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку, вказали у НБУ.

Доповнення

Міжнародні резерви України становили 27 млрд дол. США за підсумками березня, скоротившись за місяць на 5%.

У НБУ зауважують, що підтримувати міжнародні резерви на рівні близько 30 млрд дол. США дозволить подальша співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами. Наразі ж перегляд програми МВФ для України "у режимі очікування": 13 лютого постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес.

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