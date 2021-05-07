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Международные резервы за месяц выросли на 3,6%: помогло размещения евробондов

Международные резервы за месяц выросли на 3,6%: помогло размещения евробондов

Киев  •  УНН

 • 20731 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Международные резервы Украины составляли 28 млрд долл. США по итогам апреля, увеличившись за месяц на 3,6%, чему способствовало размещение еврооблигаций на 1,25 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.

Цитата:

"По состоянию на 1 мая 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 000,1 млн долл. США (в эквиваленте). В апреле они выросли на 3,6% с учетом валютных поступлений в пользу правительства и переоценки финансовых инструментов", - указали в регуляторе.

Детали

В общем динамику резервов в течение апреля, как отметили в НБУ, определяли следующие факторы:

  • во-первых, операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составили 1 371,4 млн долл. США, в том числе 1 250,0 млн долл. США - от размещения еврооблигаций (ОВГЗ) и 121,4 млн долл. США - от продажи внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). В то же время общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 556,1 млн долл. США (в эквиваленте). Из них 391,5 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, 78,0 млн долл. США - на обслуживание ОВГЗ, остальные - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте;
  • во-вторых, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость выросла на 200,0 млн долл. США (в эквиваленте)
  • в-третьих, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В течение апреля межбанковский валютный рынок в основном находился в сбалансированном состоянии. В то же время в начале месяца спрос на валюту на рынке несколько превышал предложение. Для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний Национальный банк провел интервенцию по продаже валюты на сумму 50,0 млн долл. США.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, указали в НБУ.

Дополнение

Международные резервы Украины составляли 27 млрд долл. США по итогам марта, сократившись за месяц на 5%.

В НБУ отмечают, что поддерживать международные резервы на уровне около 30 млрд долл. США позволит дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами. Пока же пересмотр программы МВФ для Украины "в режиме ожидания": 13 февраля постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.

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