Международные резервы за месяц выросли на 3,6%: помогло размещения евробондов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Международные резервы Украины составляли 28 млрд долл. США по итогам апреля, увеличившись за месяц на 3,6%, чему способствовало размещение еврооблигаций на 1,25 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
Цитата:
"По состоянию на 1 мая 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 000,1 млн долл. США (в эквиваленте). В апреле они выросли на 3,6% с учетом валютных поступлений в пользу правительства и переоценки финансовых инструментов", - указали в регуляторе.
Детали
В общем динамику резервов в течение апреля, как отметили в НБУ, определяли следующие факторы:
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- во-первых, операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составили 1 371,4 млн долл. США, в том числе 1 250,0 млн долл. США - от размещения еврооблигаций (ОВГЗ) и 121,4 млн долл. США - от продажи внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). В то же время общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 556,1 млн долл. США (в эквиваленте). Из них 391,5 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, 78,0 млн долл. США - на обслуживание ОВГЗ, остальные - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте;
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- во-вторых, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость выросла на 200,0 млн долл. США (в эквиваленте)
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- в-третьих, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В течение апреля межбанковский валютный рынок в основном находился в сбалансированном состоянии. В то же время в начале месяца спрос на валюту на рынке несколько превышал предложение. Для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний Национальный банк провел интервенцию по продаже валюты на сумму 50,0 млн долл. США.
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Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, указали в НБУ.
Дополнение
Международные резервы Украины составляли 27 млрд долл. США по итогам марта, сократившись за месяц на 5%.
В НБУ отмечают, что поддерживать международные резервы на уровне около 30 млрд долл. США позволит дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами. Пока же пересмотр программы МВФ для Украины "в режиме ожидания": 13 февраля постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.