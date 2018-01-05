Міжнародні резерви України за рік зросли на 21% - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Міжнародні резерви України зросли на 21% і становлять 18,8 млрд доларів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України, передає УНН.
"Міжнародні резерви України на 01 січня 2018 року становили 18 808,45 млн доларів США (в еквіваленті) за попередніми даними. За рік вони зросли на 21%, здебільшого завдяки надходженню фінансування від Міжнародного валютного фонду на рівні близько 1 млрд доларів США, а також купівлі Національним банком на тлі сприятливої ситуації на валютному ринку 1.3 млрд доларів США під час проведення валютних інтервенцій", - йдеться в повідомленні.
Відмічено, що таким чином, рівень міжнародних резервів України на кінець 2017 року перевищив прогноз НБУ, незважаючи на незначне скорочення у грудні на 0.5%.
Зміна рівня міжнародних резервів протягом грудня була, у свою чергу, обумовлена надходженнями на користь Уряду у сумі 588,8 млн доларів США, а також виплатами за зовнішнім боргом.
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Зокрема, на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 423,6 млн доларів США, з яких 403,1 млн дол. США становили обслуговування і погашення за облігаціями внутрішньої державної позики. Також на користь Міжнародного валютного фонду було здійснено платежі у сумі 161,8 млн доларів США в еквіваленті.
На додаток, для згладжування надмірних курсових коливань, викликаних тимчасовими факторами, Національний банк у грудні продав на міжбанківському валютному ринку 232,5 млн доларів США, з яких 85,0 млн доларів США - за інтервенціями у формі запиту щодо найкращого курсу.
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В той же час, Національний банк у минулому місяці також купив на міжбанківському валютному ринку 50,0 млн доларів США за інтервенціями у формі запиту щодо найкращого курсу. Таким чином, обсяг чистого продажу валюти під час валютних інтервенцій у грудні складав 182.5 млн доларів США.
Станом на 01 січня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.