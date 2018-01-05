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Міжнародні резерви України за рік зросли на 21% - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Міжнародні резерви України зросли на 21% і становлять 18,8 млрд доларів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України, передає УНН.

Міжнародні резерви України за рік зросли на 21% - НБУ

"Міжнародні резерви України на 01 січня 2018 року становили 18 808,45 млн доларів США (в еквіваленті) за попередніми даними. За рік вони зросли на 21%, здебільшого завдяки надходженню фінансування від Міжнародного валютного фонду на рівні близько 1 млрд доларів США, а також купівлі Національним банком на тлі сприятливої ситуації на валютному ринку 1.3 млрд доларів США під час проведення валютних інтервенцій", - йдеться в повідомленні.

Відмічено, що таким чином, рівень міжнародних резервів України на кінець 2017 року перевищив прогноз НБУ, незважаючи на незначне скорочення у грудні на 0.5%.

Зміна рівня міжнародних резервів протягом грудня була, у свою чергу, обумовлена надходженнями на користь Уряду у сумі 588,8 млн доларів США, а також виплатами за зовнішнім боргом.

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Зокрема, на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 423,6 млн доларів США, з яких 403,1 млн дол. США становили обслуговування і погашення за облігаціями внутрішньої державної позики. Також на користь Міжнародного валютного фонду було здійснено платежі у сумі 161,8 млн доларів США в еквіваленті.

На додаток, для згладжування надмірних курсових коливань, викликаних тимчасовими факторами, Національний банк у грудні продав на міжбанківському валютному ринку 232,5 млн доларів США, з яких 85,0 млн доларів США - за інтервенціями у формі запиту щодо найкращого курсу.

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В той же час, Національний банк у минулому місяці також купив на міжбанківському валютному ринку 50,0 млн доларів США за інтервенціями у формі запиту щодо найкращого курсу. Таким чином, обсяг чистого продажу валюти під час валютних інтервенцій у грудні складав 182.5 млн доларів США.

Станом на 01 січня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.

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